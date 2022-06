Vader Britney Spears eist een verklaring: “Als ze 15 miljoen dollar voor haar verhaal ontvangt, kan ze toch ook getuigen?”

Celebrities Mick Jagger laat van zich horen na coronabe­smet­ting: “Kan niet wachten om weer op te treden”

Maandag 13 juni 2022 is een dag die veel fans van The Rolling Stones niet gauw zullen vergeten. Het concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam werd heel last minute geannuleerd omdat zanger Mick Jagger (78) plots positief testte op corona. Heel wat fans zaten al vol spanning in de arena te wachten op hun idolen. Maar hoe gaat het ondertussen met hem? Jagger laat van zich horen op sociale media. “Ik voel me al veel beter”, klinkt het.

