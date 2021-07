Vader Amy Winehouse zegt drie jaar geleden haar geest gezien te hebben: “Ze zat op mijn bed”

Mitch Winehouse, de 70-jarige vader van Amy Winehouse, herinnert zich hoe de geest van de ‘Valerie’-zangeres hem drie jaar geleden bezocht toen hij in haar flat verbleef. “Drie jaar geleden verbleef ik in Amy’s flat en voelde ik iets door het raam komen en in mijn rug binnendringen. Het was alsof iemand een elektrische tandenborstel op mijn rug zette”, vertelde hij. “Het was heel dramatisch, maar het was ook echt een heerlijk gevoel. Ik keek op de klok en het was 5.02 uur. Ik raakte in paniek en dacht dat ik een hartaanval kreeg, maar toen werd het rustiger.”