Uitgever maakte met machine handtekening Bob Dylan na voor boek en vroeg krap 600 dollar per exemplaar

De uitgever had nota bene echtheidscertificaten bijgevoegd in het in beperkte oplage verschenen boek, dat 599 dollar kostte (ongeveer hetzelfde bedrag in euro's). De kopers van de circa 900 boeken krijgen hun geld terug en mogen hun exemplaren houden.

Volledig scherm De cover van Dylans essaycollectie ‘The Philosophy of Modern Song’. © AP

Nadat de boeken vorige week waren verschenen, ontdekten speurneuzen al snel dat er iets niet in de haak was met de handtekening van Dylan. Wat voor zijn handtekening door moest gaan, waren in werkelijkheid varianten van Dylans handtekening, opnieuw gemaakt met een automatische ondertekeningsmachine, of autopen, zoals het Amerikaanse tijdschrift Variety schrijft.

Kopers van het boek hadden juist een brief ontvangen van Jonathan Karp, de topman van Simon & Schuster, waarin onder meer stond: "U hebt iets heel speciaals in uw handen, een van de slechts 900 exemplaren die beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Deze brief is een bevestiging dat het exemplaar van het boek dat u in uw hand houdt, met de hand is ondertekend door Bob Dylan.”

Enkele exemplaren verschenen al snel op veilingsite Ebay waar het ‘ondertekende’ boek tot wel 6.000 dollar moest kosten. Sinds de bekendmaking van het bedrog, zijn de meeste exemplaren offline gehaald. Een enkeling probeert nog ruim 700 dollar te verdienen aan de bijzondere versie van het boek.