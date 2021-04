Uitgebuit door haar ouders, gemarteld door haar geliefde: brieven onthullen diepste geheimen van diva Maria Callas

Celebrities Kim Kardashian en Kanye West praten amper met elkaar: “Het mag alleen over de kinderen gaan”

13 april Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) groeien alleen maar verder uit elkaar sinds ze hun scheiding hebben aangekondigd. Volgens insiders praten de twee celebs amper nog met elkaar. “En wanneer ze dat uitzonderlijk wel doen, moét het over de kinderen of over het werk gaan.”