Uit villa gezette ex van Phil Collins al 2 miljoen rijker na verkoop van zíjn gouden platen en awards

De ex-vrouw van de zanger verkocht onder meer een gouden plaat van het album ‘The Principle Of Moments’ van Robert Plant, dat uitkwam op het label van Collins. Ook een andere gouden plaat, van het album ‘Pictures at Eleven’, ging onder de hamer. Voor dat album verzorgde Phil de drumpartijen. De prijzen van de zanger leverden in totaal meer dan 22.000 dollar (meer dan 18.000 euro) op.

Villa in Miami

Phil en Orianne trouwden in 1999 en kregen twee zoons. Ze scheidden in 2008, maar kwamen in 2015 weer bij elkaar. Afgelopen jaar kregen zij flinke ruzie nadat Phil er achter was gekomen dat Orianne in het geheim was getrouwd met een andere man. Phil probeerde haar daarop uit hun huis in Miami te zetten.