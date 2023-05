Uit protest tegen executies: Iraans model Mahlagha Jaberi draagt strop om haar hals op rode loper in Cannes

CelebritiesHet Iraanse model en actrice Mahlagha Jaberi (33) droeg een - op z’n zachtst gezegd - erg opmerkelijke outfit op de rode loper van het filmfestival van Cannes. Een zwarte jurk mét een strop rond haar nek, uit protest tegen het regime in haar thuisland. “Stop de executies in Iran”, verduidelijkte ze op Instagram nog haar boodschap, alsof dat nodig was.

Het in Iran geboren topmodel Mahlagha Jaberi - inmiddels heeft ze ook de Amerikaanse nationaliteit en woont ze in San Diego - ging met alle aandacht aan de haal op de rode loper voor de film ‘The Old Oak’ in Cannes. Ze droeg een strop om haar nek. Met deze bijzondere outfit wil het model duidelijk de aandacht vestigen op de problematiek in haar geboorteland. Op Instagram deelt ze zelf nog een video van haar outfit - die ‘opgedragen is aan het volk van Iran’ - met de niet mis te verstane boodschap: ‘Stop de executies in Iran’. Onze landgenoot Olivier Vandecasteele (42) werd daar begin dit jaar, na een schijnproces, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar, 74 zweepslagen en 1 miljoen dollar boete. Dankzij een omstreden gevangenenruil is hij na 455 dagen in een isolatiecel weer thuis.

Mahlagha Jaberi heeft maar liefst 3,4 miljoen volgers op sociale media. De modellencarrière van Jaberi zit de afgelopen jaren dan ook enorm in de lift. Ze werkte al mee aan campagnes van couture-ontwerpers van over de hele wereld, van Marc Jacobs tot Guess en Michael Costello. Haar vele fans roemen haar en niet zelden wordt ze omschreven als ‘één van de mooiste vrouwen ter wereld’. Dat heeft ze ook te danken aan de vaak sensuele fotoshoots, in badpak of bikini. Iets wat in haar thuisland al helemaal onmogelijk is. Ze timmert verder ook hard aan een acteercarrière als Bollywoodster.

Executies in Iran

Het aantal executies neemt angstwekkend toe in Iran. In april berichtten twee ngo’s - Iran Human Rights (IHR) en de Franse Ensemble contre la peine de mort (ECPM) - al dat er een enorme toename is van het aantal executies in Iran en noemden het Iraanse regime een “moordmachine”, die erop gericht is “angst in te boezemen”. In september braken er onder meer protesten uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de zedenpolitie werd gearresteerd, omdat ze de kledingvoorschriften zou hebben geschonden. De Iraanse autoriteiten onderdrukten met geweld de protesten en executeerden meerdere burgers.

In 2022 alleen al vonden er maar liefst 582 executies plaats in Iran. “Om de bevolking angst aan te jagen, hebben de autoriteiten de executies van gevangenen die om andere dan politieke redenen zijn veroordeeld, opgedreven”, verklaarde IHR-directeur Mahmood Amiry Moghaddam. De doodstraf is “opnieuw gebruikt als een ultiem instrument van intimidatie en onderdrukking door het Iraanse regime om de stabiliteit van zijn bewind te bewaren”, stelden de ngo’s in een gezamenlijk rapport.

