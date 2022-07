Uberdiva Barbra Streisand was pijnlijk onzeker: “De dingen die mijn moeder zei om me te ontmoedigen...”

CELEBRITIES ‘Friends’-ma­ker Marta Kauffman heeft spijt van grappen over transgen­der personen: “Ik wist niet beter”

Hoe populair de sitcom ‘Friends' ook is, de afgelopen jaren stond de serie onder vuur vanwege het gebrek aan diversiteit en de manier waarop bepaalde groepen, zoals transgender personen, werden voorgesteld. Marta Kauffman (65), de bedenker van Friends, biedt nu haar verontschuldigingen aan. Onder andere voor het misgenderen van de trans ouder van personage Chandler. “Voornaamwoorden begreep ik toen nog niet. Dat was een grote fout van mij", geeft ze toe in een interview.

6 juli