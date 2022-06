U2-zanger Bono heeft een halfbroer waar hij tientallen jaren niet van afwist

De Ierse zanger, die eigenlijk Paul David Hewson heet, ontdekte in 2000 dat hij een halfbroer had, vertelt hij bij het programma op BBC Radio 4. Maar hij heeft er “vrede mee”, vertelt hij in het gesprek. Zijn moeder, die in 1974, overleden is, wist niet dat haar man een kind had met een andere vrouw. Het werd allemaal geheimgehouden, meldde Bono aan de BBC. “Het was een hele hechte familie", aldus de zanger. “Ik kon zien dat mijn vader een diepe vriendschap koesterde met deze beeldschone vrouw, die deel uitmaakte van onze familie. Vervolgens hebben ze samen een kind gekregen en hebben ze het geheimgehouden.”

Groot geheim

Toen hij ontdekte dat hij naast zijn broer Norman nog een halfbroer had, sprak hij nog met zijn vader voordat die in 2001 overleed. “Ik vroeg hem of hij van mijn moeder hield, en hij zei ‘ja’. En ik vroeg: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ En toen zei hij: ‘Het kan’, en dat hij probeerde het goed te maken.” Volgens Bono heeft zijn vader zich niet geëxcuseerd, maar heeft hij gewoon de feiten verteld. “Ook daar heb ik vrede mee.” Bono’s moeder was niet op de hoogte van de hele situatie. “Ze wist er niet van. Niemand wist er iets van. Mijn vader had duidelijk veel op zijn bord, maar omdat zijn hart ergens anders was, waren ook zijn gedachten ergens anders.”

Tijdens zijn gesprek met BBC Radio 4 ging Bono nog dieper in op de band die hij met zijn ouders heeft. Zo had de zanger het onder meer over de dood van zijn moeder. Paul, de echte naam van de artiest, was nog maar veertien jaar oud toen hij afscheid moest nemen van zijn moeder. Volgens de zanger heeft haar dood ook een grote impact gehad op hun gezin. “Ik heb wel meteen een andere familie gevonden. Ik ben begonnen met U2. Nadien leerde ik Ali (de echtgenote van Bono, red.) kennen. Het is allemaal heel snel gegaan”, aldus de zanger. Bono verklaarde ook nog dat hij een “ingewikkelde” relatie had met zijn vader. “Ik weet zeker dat ik soms moeilijk in de omgang was. En hij had ook veel aan zijn hoofd. Hij wist niet helemaal wat er aan de hand was.”

LEES OOK: