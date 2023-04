U2 vol lof over Nederlandse Krezip-drummer: “Hij doet het fantastisch”

Celebrities “Heel even overwoog ik om uit die rijdende auto te springen”: de duistere kant van de familie Bon Jovi

Jon Bon Jovi (61) is dankzij hits als ‘Livin’ on a Prayer’ en ‘Bed of Roses’ allang geen onbekende meer, maar sinds kort staat ook één van zijn zonen in de belangstelling. Jake (20) mag zich sinds kort officieel de verloofde van actrice Millie Bobby Brown (19) noemen. Het paar is piepjong, maar vooral Jake heeft al een leven vol ups en downs achter de rug. Van een overdosis opiaten tot een resem mentale problemen: de familie Bongiovi kreeg het al hard te verduren. “Het was een tragische levensles, maar ik ben God dankbaar dat ze er nog is.”