Tyra Banks mogelijk aan de deur gezet als presentatrice bij ‘Dancing With The Stars’

De producenten van ‘Dancing With The Stars’ willen het supermodel mogelijk vervangen door een A-list beroemdheid. Een bron vertelde exclusief aan The Sun dat Tyra en de uitvoerende producenten van de show in gesprek zullen gaan met de bazen van de zender ABC (American Broadcasting Company) om “plannen voor 2022 uit te stippelen”. Door dat gesprek zijn sommige productiemedewerkers niet zeker of Tyra zal terugkeren als presentatrice in het volgend seizoen van ‘DWTS’.