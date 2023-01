Twijfel over doodsoorzaak Lisa Marie Presley: “Beslissing is uitgesteld”

CELEBRITIES Operaster Plácido Domingo opnieuw beschul­digd van seksueel wangedrag: “Hij wilde zijn hand in mijn zakken steken”

Plácido Domingo (81) is opnieuw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ditmaal wordt de beroemde tenor beschuldigt door een Spaanse zangeres. Zij beweert dat hij haar wilde aanraken na een repetitie. “Hij vroeg in het bijzijn van iedereen om zijn hand in mijn zakken te steken. Ik droeg een broek met een geborduurde achterzak”, vertelt de vrouw. Verder probeerde hij haar ook te kussen. Dat liet ze zondag weten in een interview met de Spaanse tv-zender laSexta.

16 januari