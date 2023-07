Tweede vermeend slachtoffer getuigt vandaag in proces rond zedenfeiten Kevin Spacey

“De volgende ochtend heb ik gewoon mijn leven hervat”

Het tweede vermeende slachtoffer van de acteur geeft in zijn video-interview ook nog aan dat hij redelijk open was over de hele situatie met de acteur. Zo wisten verschillende mensen wat er gebeurd was. Ook maakte hij nog duidelijk dat hij de aanpak van de acteur niet als agressief zou omschrijven. “Toen ik hem vroeg om te stoppen, deed hij dat ook.”

Op het moment zelf was de man in kwestie wel in de war door wat er allemaal gebeurd was. Hij omschrijft het gedrag van de acteur als “ongewenst”. Ook kreeg hij “tranen in zijn ogen “ toen hij zijn vader vertelde over wat er precies gebeurd was. “De volgende ochtend heb ik gewoon mijn leven hervat.”