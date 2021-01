Tweede ex getuigt over verontrustende fantasieën van Armie Hammer: “Hij wilde mijn onderste ribben laten verwijderen”

CelebritiesHet net lijkt zich langzaamaan te sluiten rond Armie Hammer (34). Zo getuigt nu al een tweede ex-vriendin over z'n gewelddadige fantasieën, en die zijn niet min: “Hij kraste de letter ‘A’ in mijn huid en wilde mijn ribben oppeuzelen.” Bovendien werd de acteur intussen ook ondervraagd door de politie. Dat schrijft het doorgaans goed ingelichte Page Six.

De politie van Grand Cayman, een van de Kaaimaneilanden, heeft acteur Armie Hammer vorige vrijdag ondervraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van de ordedienst aan Page Six. Onderwerp van gesprek was een filmpje dat de acteur op z'n privé-account - die ondertussen gelekt is - gedeeld had. Daarin is een vrouw in zwarte lingerie te zien, die op handen en knieën op bed zit. “Wel, mijn ex (die dat om een erg goede reden is) weigert om terug naar Amerika te komen met mijn kinderen”, schrijft Hammer daarbij. “Dus moet ik teruggaan naar de Kaaimaneilanden, wat klote is. Al zijn er ook wel positieve kanten: dat ik ‘Miss Cayman' opnieuw kan neuken als ik daar ben.”

Het lijkt erop dat iemand daarop klacht heeft ingediend tegen Hammer. Of het de vrouw op de beelden is, is niet duidelijk. “Op 15 januari 2021 heeft de RCIPS (Royal Cayman Islands Police Service, red.) een aanklacht over misbruik van ICT ontvangen, in verband met een suggestieve video die op sociale media is geplaatst. Agenten hebben de zaak onderzocht en met de verdachte gesproken, die een waarschuwing kreeg over zijn gedrag, net zoals diegene die de klacht indiende dat wenste.” De zaak tegen de acteur, die niet gearresteerd werd, is volgens de politie van Grand Cayman nu gesloten.

Volledig scherm De screenshots die moeten bewijzen dat Armie Hammer gesprekken over kannibalisme had © Instagram

Verontschuldigingen

Hammer heeft zich bovendien moeten verontschuldigen bij de organisatoren van de Miss Cayman-verkiezing. “Ik wil graag verduidelijken dat de persoon in mijn video, die van m'n privé-Instagramaccount gestolen werd, niet Miss Cayman is. Het spijt me oprecht voor de verwarring die m'n onnozele poging tot humor heeft veroorzaakt. Mijn diepste medeleven met Miss Cayman, die ik niet ken, en de hele organisatie, want ik had niet de bedoeling om te suggereren dat het effectief om Miss Cayman ging."

Met die verontschuldiging geeft Hammer wel toe dat het wel degelijk om z'n echte Instagram-account gaat. De beelden - waarop de acteur onder meer te zien is terwijl hij (onder invloed) een verplichte drugtest doet - doen heel wat stof opwaaien, omdat hij op dit moment door heel wat vrouwen beschuldigd wordt van fantasieën over verkrachting en kannibalisme. De screenshots van die verontrustende gesprekken worden duchtig gedeeld op sociale media. En ook Hammer’s ex-vriendinnen - in juli kondigde de acteur aan dat hij en z'n vrouw na tien jaar uit elkaar gingen - lijken die beweringen te ondersteunen. Zo vertelde Courtney Vucekovich vorige week al dat Hammer haar vertelde dat hij haar ribben op de barbecue wilde leggen en vervolgens opeten. “Zijn idee van pikante praat was mij vertellen welke stukken van mijn lichaam hij wilde grillen en oppeuzelen. Hij houdt van het idee van huid tussen zijn tanden”, vertelde zij. “En het ergste is: hij is een heel innemend persoon. Hij maakt indruk op vele vrouwen, zeker jonge vrouwen. Hij is er heel goed in om je te doen geloven dat hij nog nooit zo verliefd is geweest als op jou. Maar dan komen zijn ware intenties naar boven. Op den duur werd hij obsessief. Hij stuurde me wel 100 berichten op één dag.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘A’ in de huid krassen

Ook een andere ex, de 22-jarige Paige Lorenze, doet nu haar verhaal. Zij had van augustus tot december 2020 een relatie met Hammer. “Hij zei dat hij een dokter wilde vinden die m'n ribben zou verwijderen", zegt ze in Star Magazine. “Hij wilde dat ik m'n onderste ribben zou laten verwijderen, zodat hij ze kon roken, koken en opeten. Hij bleef maar zeggen: ‘Je hebt ze niet nodig.’" Ook zou hij een ‘A’ in haar huid hebben gekrast met een mes: “Dat was extreem pijnlijk."

Lorenze zegt dat de acteur in het begin erg charmant was. “Maar al snel werd het duisterder. Hij manipuleerde me, en ik vond hem leuk, dat is het beangstigende deel." De vrouw noemt haar tijd met Hammer ‘traumatisch’ en zegt dat ze ondertussen contact heeft met een therapeut om de periode te verwerken. “Toestemming is iets heel ingewikkeld", besluit ze. “Ja zeggen op iets doet geen afbreuk aan het trauma waar je achteraf mee opgezadeld wordt."

Geen reactie

Hammer heeft nog niet op deze nieuwe beschuldigingen gereageerd. Eerder gaf hij wel z'n rol in de nieuwe film ‘Shotgun Wedding’ op met de woorden: “Ik ga niet reageren op deze belachelijke beweringen, maar gezien deze valse en bedrieglijke aanvallen op me, kan ik nu niet mijn kinderen achterlaten om vier maanden een film op te nemen in de Dominicaanse Republiek.”

