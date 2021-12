Twee van China’s beroemdste influencers plots spoorloos verdwenen na belastingfraude

China wist bijna elk spoor van topactrice op het internet. Wat is er aan de hand?

De populaire Chinese actrice Zhao Wei (45) behoort tot het clubje van invloedrijke entertainers in China. Ze werd bekend dankzij haar rol in de televisieserie ‘My Fair Princess’ uit 1998. Maar ze groeide uit tot een echt fenomeen en vandaag is ze ook filmregisseur, popzangeres, en een echte zakenvrouw. Maar tegenwoordig vind je haar in China bijna niet meer terug op het internet. Waarom? China houdt letterlijk een grote schoonmaak.

