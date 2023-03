Twee maanden na haar overlijden: Priscilla Presley en Riley Keough zijn het nog steeds niet eens over erfenis van Lisa Marie

Celebrities Cara Delevingne reageert voor het eerst op beruchte foto’s: “Drugs gaven mij het gevoel dat ik onoverwin­ne­lijk was”

“Ik had niet geslapen en verder ging het gewoon ook écht niet goed met mij.” Cara Delevingne (30) heeft in een interview met ‘Vogue’ voor het eerst gereageerd op de verontrustende paparazzifoto’s die in september vorig jaar de wereld rondgingen. Het Britse model gedroeg zich destijds erg vreemd en zag er ook behoorlijk verwilderd uit. Al was het niet de eerste keer dat de ‘Paper Towns’-actrice de weg kwijt was. “Ik was amper zeven jaar oud toen ik voor het eerst een kater had.”