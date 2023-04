Twee maanden na de aankondiging van hun reünietour: Paul Cattermole van S Club 7 overleden

Celebrities Leonardo DiCaprio stiekem aan het daten met deze 28-jarige ‘Love Is­land’-presenta­tri­ce: “Hij stuurde haar meteen rozen”

De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio (48) is aan het daten met de Britse ‘Love Island’-presentatrice Maya Jama (28), zo weet ‘The Sun’. Ze hebben elkaar enkele keren ontmoet in Londen en New York, en de vonk sloeg over. Voor Leo’s gewoonte is Maya bovendien redelijk ‘oud’. De running joke is namelijk dat hij al zijn vriendinnen dumpt eens ze 25 jaar worden.