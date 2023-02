“Twee dozijn donuts eten en héél veel gesmolten ijs drinken”: zo verdikte Austin Butler voor zijn rol in ‘Elvis’

CelebritiesJe moet er wat voor over hebben om de schoenen van een legende als Elvis Presley te vullen. Austin Butler (31) slaagde glansrijk in die opdracht en bracht de beste Elvis in zichzelf naar boven in zijn biopic. Om zoveel mogelijk de gedaante van de King of Rock ‘n’ Roll aan te nemen, moest hij wel wat kilo’s aankomen. Daarvoor volgde hij de goede raad van collega-acteur Ryan Gosling op: véél ijsjes - jawel- drinken en donuts eten.

In een gesprek met ‘Variety’ vertelde Austin Butler hoe hij zich inspireerde op het opvallende dieet van Ryan Gosling, die voor enkele rollen ook al moest schommelen met zijn gewicht. “Ik hoorde dat toen hij de film ‘The Lovely Bones' ging doen, hij ijs in de magnetron smolt en vervolgens opdronk. Dus dat begon ik te doen. Daarbovenop haalde ik twee dozijn donuts in huis en at ze allemaal op. Nadien begon ik echt wat kilo’s aan te komen.” Smakelijk, zou je denken. Al is trop teveel en teveel in trop. “Het is leuk voor een week ofzo. Maar dan voel je je vreselijk over jezelf, wat dus een tijdje het geval was.”

Gewichtsmanagement bleek key tijdens de opnames van ‘Elvis’. “De ene dag filmden we een dag in 1974, de andere waren we plots in 1956. Je moet dus heen en weer kunnen schakelen, vocaal én fysiek”, aldus Austin. Hoeveel gewicht hij precies aankwam, is niet bekend.

Volledig scherm Austin Butler in de film 'Elvis'. © AP

Gelukkig loonde dat. Niet alleen met een voller lichaam dan dat we van hem gewend zijn, maar ook met een fantastische acteerprestatie. De acteur ontving langs alle kanten lof en is momenteel zelfs nog in de running voor een Academy Award. Een Golden Globe mocht hij al op zijn kast zetten. Over de opbrengst valt trouwens ook niet te klagen. Volgens Box Office Mojo bracht de film wereldwijd bijna 288 miljoen dollar (zo'n 271 miljoen euro) in het laatje.

KIJK. Niet alleen het lichaam van Austin Butler, ook zijn stem kreeg een serieuze transformatie voor zijn rol in ‘Elvis’

