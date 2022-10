TV-show niet uitgezonden om antisemitische uitlatingen Kanye ‘Ye’ West

Celebrities Tien jaar na aanklach­ten wegens aanranding en mishande­ling: rechtszaak tussen Kesha en producent start volgend jaar

Na een juridische strijd van bijna tien jaar is er eindelijk een datum geprikt voor de rechtszaak tussen Kesha (35) en producer Dr. Luke (49). “Het proces begint volgend jaar in de zomer in New York”, zei een rechter volgens Amerikaanse media vrijdag tijdens een zitting.

8 oktober