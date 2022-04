Trotse Olivia Rodrigo laat Grammy meteen al op de grond vallen

Celebrities Producent reageert op incident op de Oscars: “Chris Rock wilde niet dat Will Smith uit de zaal werd gehaald”

Heeft Chris Rock (57) beslist dat Will Smith (53) tijdens de Oscaruitreiking op z'n plaats mocht blijven zitten, nadat die hem een klap tegen het hoofd gaf? De meningen daarover zijn verdeeld. Producent Will Packer (47) vertelde in een interview met ‘Good Morning America’ dat Rock niet wilde dat Smith zou moeten vertrekken, maar andere bronnen zeggen dat dat helemaal niet aan de komiek gevraagd werd.

