Trotse Lily Allen laat op Instagram weten dat ze al 18 maanden clean is: “Ik zou het iedereen aanbevelen”

De Britse zangeres Lily Allen is in het verleden altijd open geweest over haar drank- en drugsverslaving. Zo vertelde ze vorige week nog dat ze in 2014 serieuze financiële problemen had. “We kwamen amper rond, en ik zag mezelf verplicht om weer op tour te gaan. Uiteindelijk werd ik het voorprogramma van Miley Cyrus, in de hoop snel wat centen te verdienen”, aldus de ‘Smile’-zangeres. Tijdens de tour, die een volledig jaar duurde, begon ze weer te drinken en opnieuw drugs te gebruiken. Na een tijdje huurde ze zelfs vrouwelijke escortes in om de tijd te verdrijven.