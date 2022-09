Trevor Noah verlaat ‘The Daily Show’ na zeven jaar: “Er is een ander deel van mijn leven dat ik wil ontdekken”

Celebrities Post Malone opgenomen in ziekenhuis met “ademha­lings­pro­ble­men en stekende pijn”

Post Malone is opgenomen in het ziekenhuis. De 27-jarige rapper heeft last van “stekende pijn” en moeite met ademhalen, deelt hij in een bericht op Instagram. Om die reden is het concert dat hij zaterdagavond in Boston zou geven op het laatste moment afgezegd.

25 september