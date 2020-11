Trevor Noah presenteert Grammy Awards 2021

Celebrities BINNENKIJ­KEN. In dit huis verwerkte Ellie Goulding haar mentale dip: “Nu kan ze de spotlights weer aan”

22 november Ze is jaren onder de radar gebleven, maar nu wil Ellie Goulding (33) de aandacht weer opzoeken. De Engelse nachtegaal, die met Love Me Like You Do de soundtrack verzorgde van filmhit Fifty Shades of Grey, overwon haar diepgewortelde angsten en durft weer naar de toekomst kijken.