Trevor Noah in tranen bij afscheid van ‘The Daily Show’

“Ik herinner me dat toen we aan de show begonnen, we niet genoeg mensen konden krijgen om een ​​publiek te vullen”, begon hij. “Er waren lege stoelen. En als ik nu rond mij kijk... Ik zal dit nooit vanzelfsprekend nemen", zei Noah, waarbij de tranen in zijn ogen sprongen. Hij bedankte iedereen die naar die show heeft gekeken en te gast was. Daarna richtte de presentator zijn aandacht op de “briljante” zwarte vrouwen in zijn leven, van wie hij zei dat ze een belangrijke rol speelden in zijn succes. Het advies voor zijn publiek luidde als volgt: “Spreek met zwarte vrouwen als je echt iets over de Verenigde Staten wilt leren.”