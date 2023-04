Trekt Kanye West zich terug als presidentskandidaat? "Ik wil met rust gelaten worden”

Celebrities Amanda Bynes’ ex-verloofde beweert dat actrice hun relatie kort voor haar opname verbrak: “Ze leek wel een ander persoon”

Amanda Bynes (37) zelf zwijgt voorlopig in alle talen over haar ziekenhuisopname, maar haar ex-verloofde Paul Michael is duidelijk iets loslippiger. In een reactie aan de entertainmentwebsite ‘TMZ’ zei Paul dat de ‘She’s The Man’-actrice hem enkele dagen voor haar opname gedumpt had.