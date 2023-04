Travis Scott treft schikking in zaak geweldpleging

CELEBRITIESJacques Bermon Webster II (31), beter bekend als Travis Scott, heeft een schikking getroffen in een rechtszaak rond geweldpleging. De Amerikaanse rapper zou het afgelopen februari te bont hebben gemaakt in een nachtclub, in New York City. Tijdens zijn bezoekje heeft hij een geluidsman in het gezicht geslagen. Daarnaast heeft hij voor 12.000 dollar schade aangericht aan zijn apparatuur.

Op woensdag één maart bezocht Scott de nachtclub in Midtown’s Club Nebula. Daar liep het volledig uit de hand. De rapper raakte betrokken bij een mondeling geschil met de geluidsman van de club. Hij zette de muziek luider en riep: “Rot op, godverdomme.” De ruzie tussen de twee escaleerde al snel tot fysiek geweld. Scott sloeg de man met zijn gesloten vuist in zijn gezicht. Na het gevecht werd hij razend en verniel hij de aanwezige geluidsapparatuur. Hij richtte schade aan aan een luidspreker en een televisiescherm, in totaal goed voor zo'n 12.000 dollar (11.294 euro). Daarna verliet hij Nebula en reed hij weg in een onbekende auto.

Scott heeft intussen een schikking getroffen in de zaak. Hij betaalde een onbekend bedrag aan de geluidsman en Nebula. Daardoor is de zaak volledig van de baan voor de Amerikaanse rapper. Toch bestaat er nog een kans dat de politie van New York City (NYPD) het onderzoek verderzet. Dan zou de rapper zich voor mishandeling in de rechtbank moeten melden. Maar als het slachtoffer - de geluidsman - niet mee wil werken met de politie, is die kans zeer klein.

Agressief gedrag

De rapper is in het verleden al meermaals in opspraak gekomen wegens agressief gedrag. Zo vielen er onder meer tien doden en honderden zwaargewonden bij een optreden van Scott op het AstroWorld Festival, in Houston. De muziekfans werden destijds vertrappeld en kwamen in ademnood. De Amerikaanse rapper zette het concert gewoon verder en moedigde het gedrag zelfs aan. Maar volgens hem klopt dat niet. Hij verklaarde later dat hij er niets van had gemerkt: “Als ik ook maar iets had gezien van wat er gebeurde, dan had ik de show gestopt. Ik ben er kapot van. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen aan de politie. Mijn gedachten gaan uit naar de getroffen families.”

