Travis Scott onderbreekt concert nadat fans in metalen stellage klimmen

'Mean Girls'-ac­teur ging vrijwillig naar conversie­the­ra­pie: "Ik wilde geen homo zijn"

Daniel Franzese (44), bekend als Damian uit de komedie ‘Mean Girls’, reflecteert in een interview met ‘Page Six' over zijn ervaring met conversietherapie toen hij 21 jaar was. Hij participeerde vrijwillig in de pseudowetenschappelijke praktijk waarbij geprobeerd wordt om de seksuele geaardheid te veranderen van homoseksueel naar heteroseksueel. “Ik wilde geen homo zijn en wist niet wat ik met mezelf moest aanvangen.”

