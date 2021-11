Travis Scott en Kylie Jenner onder vuur omdat ze hun dochtertje meebrachten naar Astroworld-concert

CelebritiesTravis Scott (30) en Kylie Jenner (24) krijgen heel wat commentaar via sociale media, omdat ze hun 3-jarige dochtertje Stormi meebrachten naar het fatale Astroworld-concert. Daar kwamen acht mensen in het publiek om het leven toen er paniek uitbrak.

Travis stond op het podium, zijn echtgenote Kylie Jenner stond in de menigte met haar dochter op de arm. Daarvan werden beelden verspreid op TikTok, en haast niemand kan erom lachen. “Wat doet een kind van drie op zo’n druk concert?”, klinkt het. “Kylie moet na een tijdje toch hebben doorgehad dat er iets niet klopte? Het publiek schreeuwde om de show stil te leggen.”

“Dat Travis Scott het oké vindt om zijn dochter mee te brengen naar zijn concerten, terwijl hij wéét dat zijn publiek soms niet in de hand te houden is, is gestoord”, schrijft iemand op Twitter. “Hij moedigt hen zelfs aan om volledig uit hun dak te gaan en ‘het kot af te breken’. Waarom zou hij zijn kind daaraan blootstellen? Waarom zou hij dat risico nemen? Het is onverantwoord. Stormi is er waarschijnlijk getuige van geweest dat mensen gewond zijn geraakt, alleen omdat haar pa zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen.”

“Er kwam veel kritiek omdat er een jongen van tien gewond is geraakt: ‘Wie brengt er nu een kind van tien mee naar zo’n concert?’, klonk het. Maar dat Travis hoogstpersoonlijk een kind van drie meebracht naar de show, daar zwijgen we over?”, pikt iemand in.

Volledig scherm Stormi was aanwezig op het Astroworld-concert. © TikTok

Daarnaast stelt men zich vragen bij de veiligheid van Kylie zelf. “Iedereen heeft het over het feit dat tieners en kinderen niet thuishoren op een concert van Travis. Maar een zwangere vrouw en een peuter wel?” Kylie is in verwachting van haar tweede kindje. “Hij zou zijn familie beter moeten beschermen.”

Volgens insiders was Stormi echter goed voorzien op zo’n groot concert. Het kleine meisje had het duidelijk naar haar zin: ze glimlachte en zwaaide naar het publiek. Bovendien bevond ze zich in het vip-gedeelte van de tribune, waar het risico om verwikkeld te raken in de chaos minder groot was. Ze droeg een isolerende hoofdtelefoon en had haar eigen trailer op het festivalterrein, waar ze indien nodig een dutje kon gaan doen onder toezicht van haar mama.

