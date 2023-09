Travis Barker haast zich terug naar de VS wegens 'dringende familiekwestie’, optredens Blink-182 in VK uitgesteld

Madonna rijdt na ziekbed weer op de fiets door Central Park in New York

Madonna is weer op de been nadat ze enige tijd in de lappenmand lag door een bacteriële infectie. TMZ plaatste donderdag foto’s van de 65-jarige zangeres terwijl ze met een personal trainer en wat vrienden door Central Park in New York fietst. Volgens de website zag Madonna eruit alsof ze zich erg goed voelde.