Transgender actrice Laverne Cox krijgt eigen Barbie

Cox, onder andere bekend van haar rol in ‘Orange is the New Black’, is een uitgesproken activiste voor de rechten van trans personen. Ze werkte nauw met Mattel samen voor de nieuwe pop, die in de VS wordt verkocht voor 40 dollar (ongeveer 37 euro).

“Het is al jaren mijn droom om met Barbie samen te werken voor de creatie van mijn eigen pop”, laat Cox weten in een verklaring. “De ruimte waarin je speelt met poppen, de ruimte waarin je werelden creëert met poppen, is een ruimte om te dromen. En nu kunnen kinderen dromen met een Laverne Cox Barbie, de allereerste transgender Barbie - dat is een mooie ruimte voor dromen en mogelijkheden.”

“Ik hoop dat mensen naar deze Barbie kunnen kijken en grootse dromen hebben, zoals ik dat heb gedaan in mijn carrière”, zegt ze verder.

Volledig scherm De Laverne Cox Barbie maakt deel uit van de Tribute Collection. © Mattel

Schaamte overwonnen

De actrice vertelt dat ze als kind veel schaamte voelde omdat ze met een barbiepop wilde spelen, maar dat van haar moeder niet mocht. Jaren later, na gesprekken met haar therapeut, kocht ze uiteindelijk zelf haar eigen pop. “Ik ging naar de winkel en kocht een barbiepop en speelde met haar en kleedde haar, en het was voor mij een manier om mijn innerlijk kind te genezen”, zegt ze. Toen ze haar moeder erover vertelde, kreeg ze de volgende jaren voor haar verjaardag en voor kerst telkens een nieuwe Barbie. “Barbie is voor mij een echt helende ervaring geweest als volwassene, en ik hoop dat Barbiefans van alle leeftijden genezing en inspiratie vinden in deze pop”, aldus Cox.

Rolmodellen

Speelgoedfabrikant Mattel probeert al enige tijd het imago van de slanke, blonde pop bij te stellen. Zo kwamen er de voorbije jaren vollere en kleinere poppen in verschillende huidskleuren op de markt, en lanceerde Mattel een reeks genderneutrale poppen. Daarnaast verschijnen er regelmatig nieuwe barbiepoppen die geïnspireerd zijn door rolmodellen zoals vrouwelijke astronauten en wetenschappers, historische figuren zoals burgerrechtenactiviste Rosa Parks, en sporters zoals schermster Ibtihai Muhammad.

“Barbie weet dat representatie belangrijk is en is vastbesloten om de diversiteit in de collecties te blijven vergroten, zodat meer mensen zichzelf weerspiegeld kunnen zien”, aldus het bedrijf in een verklaring.

LEES OOK: