Tranen bij Hugo, een bloemstuk met initialen, veel bekende Vlamingen en een staande ovatie: dit was het afscheid van Nicole Josy

Beste vrienden Christel en Didier getuigen over de laatste avond van Nicole Josy: “Bij het afscheid knuffelden we. Een half uur later ging de telefoon. Het was Hugo”

De alzheimer maakte het steeds moeilijker, maar Nicole Josy was vastberaden om er nog het maximum uit te halen en maakte daar ook plannen voor. In de uren voor haar dood legde ze zelfs een reis naar Frankrijk vast en vertelde ze tegen haar beste vrienden dat ook Londen en Disneyland Parijs al geboekt waren. “Ze was honderduit Nicole die avond. Vrolijk, vol plannen, gulzig naar het leven. En toch zaten we een paar uur later naast haar sterfbed.”

10:42