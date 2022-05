Trainer Kim Kardashian verdedigt haar snelle gewichtsverlies: “Helemaal niet ongezond”

Celebrities Johnny Depp liep 22,5 miljoen dollar mis door Amber Heard: “Haar opiniestuk was verwoes­tend”

De open brief die Amber Heard eind 2018 schreef over huiselijk geweld, kostte haar ex Johnny Depp een zesde ‘Pirates of the Caribbean’-job. Jack Whigham, de manager van de acteur, verklaarde maandag in de rechtbank dat Depp daardoor 22,5 miljoen dollar (21,4 miljoen euro) misliep. Volgens entertainmentadvocaat Richard Marks gaat de invloed van het opiniestuk zelfs nog verder. “Depps vermogen om nog werk te krijgen in de Hollywood-industrie is geschaad.”

