Tourbus Machine Gun Kelly beklad: “Je had thuis kunnen knuffelen met je partner, maar besloot een penis te tekenen”

CelebritiesEen van de tourbussen van Machine Gun Kelly is beklad door een vandaal. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag na een concert in Omaha in de Amerikaanse staat Nebraska. Volgens de rapper gaat het niet om zijn persoonlijke tourbus. “Het was de verkeerde bus, jij idioot”, zegt hij in een video op sociale media. “Doe de misdaad eerst juist.”