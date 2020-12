Tot 200.000 euro per post: zoveel kunnen de ‘Harry Potter’-sterren bijverdienen op Instagram

CelebritiesDat de voormalige ‘Harry Potter’-sterren fortuinen verdiend hebben aan hun immens populaire toveravonturen, wisten we al. Maar volgens experts zouden ze nog zoveel rijker kunnen zijn. Al wat ze daar voor nodig hebben, is een vleugje Instagram-magie en poef : 201.000 euro extra op de bankrekening .

Negentien jaar geleden ging ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ in première. Hoofdrolspeler Daniel Radcliff was amper 11 toen hij in de huid van ‘s werelds beroemdste tovenaar mocht kruipen. Niet alleen hield de acteur daar vast en zeker talloze fijne herinneringen aan over, ook zijn bankrekening werd flink gespijsd. Radcliff zou maar liefst een dikke 78 miljoen euro verdiend hebben aan de razend populaire verfilmingen van de boeken van J.K. Rowling. Ook mede-acteurs Rupert Grint en Emma Watson, die respectievelijk de rollen van Ron en Hermelien vertolkten, zitten er zoveel jaar na datum nog steeds warmpjes bij.

Niet alleen wisten de ‘Harry Potter’-acteurs miljoenen fans te betoveren op het grote scherm, ook hun sociale media-accounts lokken negen jaar na de laatste film een heleboel volgers. En dat zijn verborgen goudmijnen, aldus experts.

Wingardium Instagramiosa

Sterren met miljoenen volgers, daar valt het grote geld te rapen: slimme marketeers schakelen de sterren in om op sociale media met een product te poseren of om tijdens een van hun video’s terloops een merknaam te vermelden. Dat is een win-win-situatie, want ook de sterren zelf verdienen hier een centje extra mee. En die bedragen kunnen flink de hoogte inschieten. Onderzoekers van OnBuy Movies berekenden op basis van hun aantal volgers wie van de ‘Harry Potter’-cast de meeste Instamagie laat liggen door niet deel te nemen aan slinkse reclamepraktijken. Spoiler: het zijn bedragen om u tegen te zeggen.

Emma Watson/ Hermelien Griffel: 201.000 euro per post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Actrice Emma Watson, Hermelien in de reeks, is goed voor zo’n 59.1 miljoen volgers op Instagram. Dat is meer dan onder andere topmodel Cara Delevingne (43,9 miljoen) en oud-president Barack Obama (34 miljoen). Met dat getal is de 30-jarige actrice meteen ook de populairste ‘ex-Zweinstein-scholier’ van de hele ‘Harry Potter’-cast - op Instagram toch. Een bijbaantje als Instagram-influencer zou haar volgens experts een ruwe 201.000 euro kunnen opleveren. Met dat geld koop je al snel een huis, een luxueuze sportwagen of een klein jacht. Keuze genoeg. En als kers op de taart: dat torenhoge bedrag mag de actrice al opstrijken na slecht één gesponsord Instagrambericht.

Momenteel is het Instagramprofiel van Emma Watson ‘slapende’, wat wil zeggen dat ze even de pauzeknop indrukt en voorlopig geen updates meer plaatst. In normale tijden wendt de ‘Beauty and the Beast’-actrice haar grote volgersaantal aan om allerhande sociale kwesties aan de man te brengen. Zo toonde de actrice zich in het verleden een groot voorvechtster van onder meer gendergelijkheid, Black Lives Matter en duurzame mode. Verrassend genoeg maakt dit sociaal engagement haar net interessanter voor marketeers om munt uit te slaan. “Op belangrijke dagen zoals Wereldvrouwendag maakt ze gebruik van de relevante hashtags en komt ze opnieuw extra in de kijker te staan”, aldus sociale media-expert Helena Papakosta in The Sun. “Met activisme scoor je dezer dagen sowieso goede punten op Instagram.” Meer sociaal engagement betekent dus meer volgers, wat vervolgens meer geld in het laatje brengt. Ching ching.

Voor de gemiddelde sterveling lijkt 201.000 euro een hoop geld. Voor Watson daarentegen is deze som geld als een druppel op een hete plaat. Naar het schijnt zou de Britse actrice over een nettowaarde van zo’n 65 miljoen euro beschikken. Aan bijbaantjes heeft ze voorlopig dus weinig nood. Maar met vervroegd pensioen is ze zeker niet. Een jaar geleden kaapte Watson een van de hoofdrollen weg in de remake van ‘Little Women’ en in 2017 schitterde ze nog als Belle in ‘Beauty and the Beast’.

Tom Felton/ Draco Malfidus: 31.500 euro per post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de reeks vertolkte hij met verve de aartsvijand van Harry Potter, de sluwe Draco Malfidus. Nu weet acteur Tom Felton maar liefst 9,2 miljoen volgers achter zich te scharen op Instagram. Zijn populariteit heeft als gevolg dat hij een excellent doelwit is voor marketeers. Eén gesponsorde post zou hem in een vingerknip 31.500 euro rijker maken. Maar of de acteur daar interesse voor heeft, is nog maar de vraag. De nettowaarde van de Brit wordt nu al geschat op een dikke 16 miljoen euro. Reden genoeg om na al dat harde acteerwerk even met de voeten omhoog te gaan liggen.

De 33-jarige acteur houdt zijn talrijke volgers op Instagram gelukkig door regelmatig momentopnames uit zijn leven in het zonnige L.A. te delen. Ook kiekjes van zijn labrador Willow en filmpjes van een zingende Tom met gitaar, passeren geregeld. Maar waar Felton steevast mee weet te scoren bij zijn fans, zijn de foto’s uit de oude doos van zichzelf en de andere ‘Harry Potter’-acteurs. Die lijken na al die jaren nog steeds een gevoelige -of eerder nostalgische- snaar te raken bij fans.

Af en toe maakt de acteur nog een verschijning op het beeldscherm. Zo is hij momenteel te zien in de YouTube-serie ‘Origin’, waarin hij andermaal de rol van de slechterik voor zijn rekening neemt.

Rupert Grint/ Ron Wemel: 12.000 euro per post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook al is hij nog maar een maand actief op Instagram, een gesponsord bericht zou nu al een slordige 12.000 euro extra op de bankrekening van Rupert Grint betekenen. Vorige maand verbrak hij nog alle records toen hij amper vier uur na de aanmaak van zijn allereerste Instagramprofiel al een miljoen volgers telde. “Grint is op de Gram”, verkondigde hij trots onder de foto van zijn kersverse dochter Wednesday.

De 32-jarige acteur, die in de film Harry’s beste vriend Ron speelt, is tot nu toe niet overstag gegaan voor de donkere magie van de reclamewereld. Voor liefdadigheid maakt hij evenwel een uitzondering. Drie weken geleden deelde Grint een video waarin hij samen met andere bekende Britse sterren, waaronder Dua Lipa en Olivia Colman, oproept om dit jaar kerstinkopen bij ‘Choose Love’ te verrichten. Bij deze online winkel kan je essentiële zaken als warme maaltijden en slaapzakken kopen, die vervolgens cadeau worden gedaan aan vluchtelingen.

Naast liefdadigheid, durft Grint ook reclame te maken voor zijn eigen werk. Na de laatste ‘Harry Potter’-film heeft hij niet stilgezeten en was hij te zien in een aantal theaterproducties, films en series. Zijn tweede Instagrambericht laat de trailer van het tweede seizoen van zijn ‘Apple TV+’-serie ‘Servant’ zien, dat uitkomt in januari. Het fortuin van Grint wordt geschat op iets meer dan 40 miljoen euro.

Evanna Lynch/ Luna Leeflang: 11.000 euro per post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de ‘Harry Potter’-filmt neemt ze de rol van de eigenzinnige Luna Leeflang op zich. De Ierse Evanna Lynch geniet in realiteit een veel grotere populariteit dan haar personage in de film: 3,2 miljoen Instagramvolgers heeft ze. Per gesponsorde post zou ze 11.000 euro kunnen bijverdienen bovenop haar geschatte nettowaarde van 3 miljoen euro. Die kans liet ze niet schieten, want eerder maakte ze al via Instagram reclame voor onder meer Kinder Beauty Box en een aantal kledingmerken. Daarnaast maakt de 29-jarige actrice nog geregeld verschijningen in films en TV-shows en beschrijft zich op haar profiel als “actrice en vegan activiste”.

Nog voordat Lynch de rol van Luna Leeflang in de reeks had veroverd, correspondeerde ze al met schrijfster J.K. Rowling (55). Op amper 11-jarige leeftijd was haar liefde voor de ‘Harry Potter’-boeken al zo groot dat ze die wou delen met haar lievelingsauteur. Het duurde even vooraleer Rowling doorhad dat het meisje dat in 2006 de rol van Luna kreeg, hetzelfde getalenteerde meisje was met wie ze ooit brieven verstuurd had.

Bonnie Wright/ Ginny Wemel: 9.000 euro per post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze was 10 jaar oud wanneer ze in de eerste film de rol van het jongere zusje van Ron, Ginny, bemachtigde. Vandaag is Bonnie Wright een succesvolle schrijver, directeur en producer. Op Instagram trakteert ze haar 2,7 miljoen fans regelmatig op magnifieke foto’s, die goed zijn voor een buit van 9.000 euro per gesponsorde post. Mooi meegenomen, want dit riante bedrag kan Wright bij haar fortuin van 3 miljoen euro optellen. Die paar ‘toevallige’ vermeldingen van exclusief kledingmerk Prada en een ecologisch verantwoorde deodorant zijn dan ook moeilijk te missen tijdens het scrollen.

Net als de andere cast-leden spreekt de actrice zich geregeld uit over sociale zaken die haar nauw aan het hart liggen. In het geval van Wright zijn dat de klimaatopwarming en milieuvervuiling. “Ik draag 11 plastiek flessen in een zwempak dat ik zelf ontworpen heb”, staat te lezen onder een prachtige foto van haar in het desbetreffende zwempak in zee. “Volgende maand zal jij het ook kunnen dragen”, belooft ze.

Matthew Lewis/ Marcel Lubbermans: 8.500 euro per post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onhandig en een tikkeltje nerdy, zo herinneren we ons het personage van Matthew Lewis, Marcel Lubbermans. Zoveel jaar na datum heeft de acteur een hele magische metamorfose achter de rug. Met bosjes vallen de fans voor de charmes van de gespierde Brit. Dat vertaalt zich vervolgens naar zijn Instagrampagina, waar hij door de jaren heen 2,6 miljoen volgers verzameld heeft. Volgens de experts zou de acteur per gesponsorde post 8.500 euro magisch kunnen laten verschijnen op zijn bankrekening. Met een nettowaarde van bijna 11 miljoen euro, heeft hij net zoals zijn ex-collega’s weinig te klagen op financieel vlak.

Ook in de liefde gaat het de acteur voor de wind. Helaas voor zijn fans is Lewis al even van ‘t straat ondertussen. Twee jaar geleden stapte hij nog in het huwelijksbootje met actrice Angela Jones in een romantische Italiaanse setting.

Daniel Radcliffe/ Harry Potter: Onbekend

Volledig scherm © Grant Pollard/Invision/AP

Daniel Radcliffe valt als enige uit de boot in het geslaagde huwelijk tussen de ‘Harry Potter’-acteurs en Instagram. De 31-jarige acteur heeft alle sociale media afgezworen, en helaas voor de marketeers valt ook Instagram daaronder. Naar eigen zeggen beschikt de acteur niet over de mentale kracht om zich dag in dag uit in te laten met sociale media. Onlangs gaf hij nog toe dat hij vroeger iets te vaak online commentaren over zichzelf opzocht. “Dat had ik beter niet gedaan”, zei hij nog.

Dat maakt de Harry-Potter’-acteur niet minder geliefd bij zijn fans: een vals Instagramprofiel op zijn naam wist alsnog zo’n 3,7 miljoen volgers te strikken. Dat Daniel Radcliffe door de beslissing om geen Instagram aan te maken bakken geld misloopt, is zo goed als zeker. Of het hem iets kan schelen, is een andere zaak. De ex-tovenaar zou naar verluidt een nettowaarde van maar liefst 90 miljoen dollar bezitten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het fortuin dat zijn alter ego Harry te wachten staat in zijn kluis in Goudgrijp, de tovenaarsbank. Een kwart miljoen meer of minder, daar ligt de acteur vast niet wakker van.

Lees ook: