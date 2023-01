Topmodel Tatjana Patitz - die de cover deelde met Naomi Campbell en Cindy Crawford - overleden op 56-jarige leeftijd

CelebritiesHet Duitse topmodel Tatjana Patitz is op 56-jarige leeftijd overleden in Californië. Dat nieuws maakte haar familie woensdag bekend. Patitz behoorde in de jaren 80 en 90 tot de absolute top van de modewereld en prijkte op talloze covers van magazines. Ook was ze te zien in de clip bij het nummer ‘Freedom’ van George Michael. Een exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Patitz werd in 1966 geboren in de Duitse stad Hamburg en verhuisde daarna met haar ouders naar Zweden. Op haar zeventiende brak ze door dankzij een modellenwedstrijd in Stockholm. Al snel werd ze daarna het gezicht voor merken als Versace en Chanel, en deed ze talloze fotoshoots. Ze groeide ook uit tot een uithangbord voor tijdschrift Vogue, waar ze meermaals op de cover stond. Samen met collega’s als Linda Evangelista, Christy Turlington en Cindy Crawford behoorde ze tot het selecte clubje absolute topmodellen. Het is ook met hen dat ze te zien is in de wereldberoemde videoclip bij de song ‘Freedom’ van George Michael. Ook de laatste jaren werkte Tatjana nog als model. Zo liep ze in 2019 op de catwalk in Milaan voor het modehuis Etro.

“Tatjana was het Europese toonbeeld van klasse, een kruising van Romy Schneider en Monica Vitti”, reageert ‘Vogue’-hoofdredactrice Anna Wintour. “Ze stond misschien wat minder in de schijnwerpers als haar collega’s, maar net dat was haar aantrekkingskracht. Ze was een tikkeltje mysterieus en hierdoor moeilijker bereikbaar dan de rest.”

Stevig in haar schoenen

Het model werkte ook nauw samen met de gelauwerde fotograaf Peter Lindbergh. “Ik bewonder Tatjana omdat ze altijd zichzelf blijft”, schreef hij over haar in z’n boek ‘10 Women’. “Ze is heel zachtaardig, maar tegelijkertijd staat ze ook stevig in haar schoenen en komt ze op voor haar mening. Het was een enorme verrijking om in haar buurt te vertoeven. Het is onmogelijk om haar niet te bewonderen.” Lindbergh maakte in 1990 trouwens een iconische foto van Patitz, samen met Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington en Cindy Crawford. Het kiekje haalde de cover van Vogue en de modellen werden omgedoopt tot ‘the big five’.

Patitz laat één zoon Jonah na, uit haar stukgelopen huwelijk met Jason Johnson. Daarvoor had ze relaties met onder meer zanger Seal, ‘James Bond’-acteur Pierce Brosnan en zanger Nick Kamen.

