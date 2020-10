Topmodel Naomi Campbell werd ooit hotelkamer geweigerd wegens haar huidskleur

Celebrities Hondje van Miley Cyrus “geëlektro­cu­teerd" op set van 'The Voice’

17 oktober Merkwaardig nieuws uit het kamp van Miley Cyrus (27). Tijdens een interview met ‘Geena The Latina and Frankie V Morning Show’ heeft de zangeres bekend dat haar geliefde hond - die ze de naam Little Dog gaf - geëlektrocuteerd werd op de set van ‘The Voice’. Volgens Miley, die jurylid is bij de talentenjacht, beet haar viervoeter achter de schermen in een elektriciteitskabel.