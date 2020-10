Topmodel Karlie Kloss zwanger van eerste kindje

“Karlie is in de wolken dat ze in 2021 haar eerste kindje krijgt”, vertelt een bron aan PEOPLE. “Ze gaat een fantastische moeder zijn.”

Het model vierde net haar tweede huwelijksverjaardag met Joshua Kushner. “Ik heb mijn hart gevolgd en de persoon gekozen waarvan ik houd, ondanks de complicaties die daarmee verbonden zijn”, vertelde Karlie. “Ik wist dat hij het waard was om voor te vechten." Daarmee verwijst Karlie naar de politieke voorkeuren van haar echtgenoot en zijn familie. Joshua’s oudere broer is namelijk Jared Kushner, echtgenoot van Ivanka Trump. Toch wil dat niet zeggen dat Karlie in de komende verkiezingen voor Donald Trump zal stemmen. “Ik stemde voor de democratische partij in 2016", zei ze in een interview. “En ik ben van plan om hetzelfde te doen in 2020.”