Tony Awards vergeet Bob Saget in ‘In Memoriam’-eerbetoon, belangrijke avond voor Jennifer Hudson

CelebritiesDe Tony Awards, de prestigieuze Amerikaanse theaterprijzen, werden op zondag voor de 75ste keer uitgereikt in de Radio City Music Hall in New York. Voor Jennifer Hudson (40) was het een belangrijke avond. Daarnaast heeft ook Toby Marlow (27) geschiedenis geschreven.

Jennifer Hudson is in de prijzen gevallen op de 75ste Tony Awards. De musical ‘A Strange Loop’, die de actrice mee geregisseerd heeft, heeft op zondag de prijs van ‘beste musical’ gewonnen. Hudson kreeg als gevolg de zogenaamd EGOT-status. Dat wil zeggen dat de actrice in haar leven al de vier belangrijkste entertainmentprijzen gewonnen heeft namelijk een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony. Slechts zestien andere beroemdheden, waaronder Whoopi Goldberg en John Legend, deden het haar al voor.

Daarnaast heeft Toby Marlow geschiedenis geschreven op de awardceremonie. Marlow is de eerste non-binaire persoon die een Tony in de wacht sleept. Samen met Lucy Moss won Toby Marlow de prijs van ‘best orginal score’ voor de musical ‘Six’. Myles Frost, die Michael Jackson speelt in de musical’ MJ’, is zondagavond ook in de prijzen gevallen. De 22-jarige, die tijdens de awardceremonie aangemoedigd werd door Jacksons twee oudste kinderen Prince en Paris, won drie Tony’s - voor choreografie, licht en geluid.

Teleurstelling

Bij de toneelstukken ging de hoofdprijs naar ‘The Lehman Trilogy’ van regisseur Sam Mendes, die er ook vandoor ging met de Tony voor ‘beste regie van een toneelstuk’. ‘Modern Family’-acteur Jesse Tyler Ferguson won zijn eerste Tony voor zijn bijrol in het toneelstuk ‘Take Me Out’. Die productie won ook de award voor ‘beste revival van een toneelstuk’. ‘Cosby Show’-actrice Phylicia Rashad mocht haar tweede Tony ophalen, deze keer voor haar bijrol in toneelstuk ‘Skeleton Crew’.

Verder was er ook ruimte voor teleurstelling tijdens de uitreiking van de Tony Awards. De organisatie had de overleden komiek Bob Saget namelijk niet opgenomen in hun ‘In Memorian’-eerbetoon. John Stamos, die samen met Saget te zien was in ‘Full House’, had bij de organisatoren nochtans aangedrongen om zijn overleden collega op te nemen in het segment. Volgens Stamos was de Broadway-gemeenschap dol op Bob Saget.

Volledig scherm Jennifer Hudson © Evan Agostini/Invision/AP

Volledig scherm Paris Jackson en Prince Jackson. © REUTERS

Volledig scherm Sarah Paulson © Evan Agostini/Invision/AP

Volledig scherm Jessica Chastain © ANP / EPA

Volledig scherm Vanessa Hudgens © AFP

Volledig scherm Jesse Williams © AFP

Volledig scherm Samuel L. Jackson © AFP

Volledig scherm Lea Michele © ANP / EPA