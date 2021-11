Tonnen kritiek op “onherkenbare” coverfoto van Reese Witherspoon: “Wat hebben jullie met zo’n mooie vrouw gedaan?”

CelebritiesHet Amerikaanse modemagazine InStyle wordt op sociale media overladen met kritiek. Heel wat lezers zijn niet te spreken over de cover van de meest recente editie met daarop een opvallende foto van Reese Witherspoon (45). “Ze is onherkenbaar. Waarom zijn de beelden zo gefotoshopt?”, klinkt het scherp op sociale media. De actrice zelf is alvast wel tevreden met het resultaat.

In een zwarte bodysuit van Dolce & Gabbana siert Witherspoon de cover van de nieuwste uitgave van InStyle, vanaf 19 november in de winkel. De actrice, die momenteel schittert in het tweede seizoen van de Apple TV+-serie ‘The Morning Show’, ziet er naast erg glamoureus ook vrij rimpelloos uit. Haar gelaat is volgens heel wat lezers wel erg rond en jeugdig. “De foto’s zijn veel te hard bewerkt. Heeft Reese deze beelden goedgekeurd?”, vraagt een fan zich bijvoorbeeld af. “Ze lijkt een compleet ander persoon.” Een andere lezer treedt die mening bij: “De actrice is compleet onherkenbaar. Wat hebben jullie met deze bloedmooie vrouw gedaan?” “Stop met al jullie beelden te fotoshoppen”, sneert iemand anders nog op Twitter.

Hoofdredactrice Laura Brown reageert op de kritiek door te beklemtonen dat de beelden niet bewerkt zijn. “Dit is enkel het werk van een goed haar- en make-upteam”, laat ze weten. “Je ziet Reese zelden op deze manier - zwaar opgemaakt en in sexy kleding - en da’s net onze bedoeling. We willen bij InStyle vrouwen niet eeuwig jong houden.” Al geloven heel wat volgers die verklaring niet. “Ach, jullie hebben haar twintig jaar jonger gemaakt. Ze lijkt zelfs op haar 22-jarige dochter Ava. Stop met te doen alsof jullie geen fotoshop gebruikt hebben. Je behandelt je lezers als idioten”, klinkt het scherp.

Witherspoon zelf ziet alvast ook geen graten in het resultaat. In het bijhorende interview geeft ze zelfs toe dat ze het heerlijk vindt om verward te worden met haar dochter. “Dat doet me zo jong voelen”, geeft ze toe. Ook op Instagram is de actrice vol lof: “Ik wil het creatieve team achter deze shoot graag bedanken”, schrijft ze. “Ik vind het heerlijk dat ik lijk op een stoere, tegendraadse zakenvrouw.”

