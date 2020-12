Tom Selleck geeft fooi van 2.020 dollar

Celebrities Na jaren en véél korting: Neverland van Michael Jackson eindelijk verkocht

10:52 Neverland, het oude erf van wijlen Michael Jackson, is dan toch verkocht geraakt. Dat melden diverse Amerikaanse media. De nieuwe eigenaar blijkt een bekende van The King of Pop te zijn: Miljardair Ron Burkle, een voormalig zakelijk adviseur van de zanger, heeft het optrekje gekocht voor 22 miljoen dollar, omgerekend ruim 18 miljoen euro. Dat is echter een vijfde van wat de ranch vijf jaar geleden nog waard was.