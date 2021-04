Tom Jones in therapie na overlijden echtgenote: “Ik dacht niet dat ik het zou overleven”

Linda en Tom trouwden in 1957 toen hij amper zestien jaar oud was. Ondanks z'n bekendheid bleef Linda altijd op nummer 1 staan voor de zanger. “Ze heeft nooit tweede viool gespeeld”, legt hij uit in The Guardian. “Omdat we al zo jong getrouwd waren, was ons huwelijk al stabiel voor ik succes vond met ‘It’s Not Unusual’, in 1965. Ze zei tegen me: ‘Onthoud altijd wie de nummer 1 is: ik.’”