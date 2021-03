Tom Jones, de man van 250 miljoen en 250 vrouwen, lanceert nieuw album: “Iedereen zei me dat ik te macho was”

Z’n muziek werd vanaf het prille begin als ‘te macho’ ervaren, en ook z’n vele buitenechtelijke romances hielpen hem niet verder. Toch weet Sir Tom Jones zich, wars van alle #MeToo- en coronaproblemen, ook als krasse tachtiger staande te houden in het showbizzwereldje. Zo hield de zanger zich de voorbije maanden niet alleen bezig met de opnames van een nieuw, coronaproof seizoen van ‘The Voice UK’ (Jones is er een van de vier coaches, nvdr), hij werkte ook aan z’n nieuwe album. ‘Surrounded By Time’ komt uit op 23 april en is - zoals het een goed verkooppraatje betaamt - naar verluidt een topplaat. “Ik ben trots op dit album”, zegt Tom Jones. “Al hoop ik niet dat het mijn laatste is. Ik stop pas als ik sterf.”

250 miljoen

Dat Jones daarmee lijnrecht ingaat tegen het doktersadvies dat hij enkele jaren geleden kreeg, beseft hij maar al te goed. De zanger werd toen opgenomen in het ziekenhuis met een bacteriële infectie, waarna hij vervolgens de raad kreeg om z’n drukke agenda af te bouwen. “Voor mij fungeerde dat als een rode lap op een stier”, aldus de artiest. “Ik heb toen gezegd dat ze een berg antibiotica door m’n strot moesten rammen en me zo snel mogelijk uit het ziekenhuis moesten ontslaan. Ik wilde terug kunnen werken.”

Voor het geld hoeft Jones het in ieder geval niet meer te doen. Naar verluidt is de man zo’n 250 miljoen euro waard. Dat hij toch nog zo gedreven is, heeft volgens de zanger alles te maken met z’n allesbehalve glamoureuze jeugd. Tom Jones - die toen nog Tommy Woodward heette - groeide op als mijnwerkerszoon in Pontypridd, een ietwat grauwe - en allesbehalve artistieke - stad in Zuid-Wales. Niet dat Tommy zich hierdoor liet hinderen. “Ik stond al gauw bekend als de jongen die op ieder moment begon te zingen”, aldus de zanger. “Ik stond ook altijd op tafel als ik een nummer bracht. Zelfs op jonge leeftijd wilde ik al opvallen.”

Volledig scherm Tom Jones en zijn vrouw Linda in 1967. © Getty

Mijnwerkerszoon

In 1963 - wanneer Tommy 23 is - krijgt hij z’n zin en wordt hij de frontman van Tommy Scott and the Senators, een Welshe beatgroep. Het duurt niet lang voor de charismatische frontman de aandacht weet te trekken van manager Gordon Mills. Hij doopt Tommy Woodward om tot Tom Jones en neemt hem mee naar Londen, waar hij de carrière van z’n kersverse poulain wil lanceren. “Aanvankelijk wisten de plaatselijke platenbonzen niet goed wat ze met me aan moesten vangen”, aldus de zanger. “Het was de periode waarin The Beatles en The Rolling Stones hip waren. Magere jongens met sluik haar. En daar ben ik dan, een mijnwerkerszoon met een dikke neus en krulhaar die ook nog eens iets heel anders wil zingen. Iedereen zei me dat ik te macho was, en dat ik met zo’n imago nooit succes zou hebben. Maar dat is nu eenmaal wie ik ben. En toen ik even later een monstersucces boekte met ‘It’s Not Unusual’, bewees ik de twijfelaars hun ongelijk.”

Quote Ik ben haar ontrouw geweest, maar Linda was altijd mijn nummer één. Toen zij stierf, stierf ook een deel van mij. Tom Jones

‘It’s Not Unusual’ bleek de start van een lange en vruchtbare carrière. Hits als ‘What’s New Pussycat’, ‘Green, Green Grass of Home’, ‘Delilah’, ‘She’s a Lady’, ‘Kiss’ en ‘Sex Bomb’ volgden. Die leverden Jones de voorbije decennia 36 top 40-hits in het Verenigd Koninkrijk op. Daarnaast wist hij heel wat muziekprijzen - waaronder een Grammy en twee Brit Awards - binnen te rijven, raakte hij bevriend met Elvis Presley en kreeg hij ook de kans om samen te zingen met supersterren zoals Aretha Franklin, Janis Joplin en Stevie Wonder. “Ik weet niet hoe het komt dat ik al die dingen kon doen”, aldus Jones. “Ik denk dat ik vooral veel geluk gehad heb.”

250 vrouwen

Toch is er tijdens die rist successen een constante: z’n echtgenote Linda. De twee trouwden in 1957, toen ze beiden zestien jaar waren. En ondanks de ontrouw van Tom - zo sliep hij naar eigen zeggen met meer dan 250 vrouwen, van wie ‘The Supremes’-zangeres Mary Wilson, Miss World Marjorie Wallace en model Katherine Berkery de bekendste zijn - bleef Linda aan z’n zijde staan tot haar dood in 2016. “Het is pas toen zij gestorven is, dat ik ben teruggekeerd naar Groot-Brittannië. Ons leven speelde zich meer dan veertig jaar in Amerika af, maar na haar dood wilde ik daar niet meer zijn. Toen zij stierf, stierf ook een deel van mij.”

“Ik ben haar ontrouw geweest, maar ze was altijd mijn number one”, vervolgt Jones. “We werden verliefd toen we nog kinderen waren, we brachten al onze tijd samen door, maar Linda wist goed genoeg dat ik zanger wilde worden. Ze wist ook wat voor persoon ik ben, maar ze heeft me nooit in de weg gestaan. Ze zei: ‘Ik wil in een fijn huis wonen, ik wil heel veel mooie spullen, ik wil dat je aan m’n zijde staat als we ergens naartoe moeten en ik verwacht ook dat je de telefoon opneemt als ik bel.’ Zo zat het tussen ons. En dat was precies wat ik al die jaren nodig had om niet te gaan zweven. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik diep vanbinnen altijd Tommy Woodward ben gebleven en niet veranderde in Tom Jones, de verwaande superster.”

