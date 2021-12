Tom Holland scoort monstersucces met nieuwe ‘Spider-Man’ maar wil zich focussen op privéleven: “Ik wil aan een gezin beginnen”

Celebrities‘Spider-Man: No Way Home’, de laatste nieuwe ‘Spider-Man’-film, is een daverend succes. De film bracht wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar op sinds hij uitkwam op 15 december. Hoofdrolspeler Tom Holland (25) mag zich dan ook gelukkig prijzen met de franchise. Naast een mooie carrière heeft hij er ook een vriendin aan overgehouden, zijn tegenspeelster Zendaya (25). Maar ondanks het succes van de films ziet Holland zichzelf niet voor eeuwig als Spider-Man: “Ik heb het gevoel dat ik klaar ben om Spider-Man vaarwel te zeggen.”

Een indrukwekkende prestatie van Tom Holland in ‘Spider-Man: No Way Home’. De film is erin geslaagd om wereldwijd meer dan 1 miljard dollar (884 miljoen euro) aan tickets te verkopen, ondanks de snel verspreidende omikronvariant van het coronavirus. Tot nu toe heeft de bezorgdheid over het virus het succes van Peter Parker weinig afgeremd. Hoewel bij ons de bioscopen dicht zijn, speelt de film in andere landen voor vele uitverkochte zalen. Daarmee is het de enige film sinds ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ uit 2019 die wereldwijd de kaap van 1 miljard dollar inkomsten wist te overschrijden. Geen enkele andere Hollywood-film in de afgelopen twee jaar deed het beter. Al kwam de James Bond-film ‘No Time to Die’, die wereldwijd 774 miljoen dollar opbracht, het dichtst in de buurt en was het de best verdienende Hollywoodfilm van 2021.

In een interview met People vertelt Tom Holland wat de superheldenfranchise voor hem betekent, en wat hij hoopt hierna te doen. ‘No Way Home’ is de derde, en misschien laatste, ‘Spider-Man’-film waar Holland in meespeelt, en dat vindt hij bitterzoet: “Ik heb er elke minuut van genoten. Ik ben Marvel en Sony zo dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven en mij aan het werk hebben gehouden en mijn personage hebben laten evolueren. Het is geweldig geweest”, zegt Holland. “En daarom wil ik geen afscheid nemen van Spider-Man, maar ik heb het gevoel dat ik er ergens misschien klaar voor ben om het toch te doen.”

Holland speelt de rol van Peter Parker en zijn webslingerende alter-ego sinds zijn bijrol in ‘Captain America: Civil War’ en later zijn eerste solofilm, ‘Spider-Man: Homecoming’. Nu, zegt hij, is misschien het moment om de fakkel door te geven: “Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het tegenhouden van het volgende jong talent dat binnenkomt en het net zo goed verdient”, zegt Holland. En nadat hij, Andrew Garfield en Tobey Maguire allemaal de superheld hebben gespeeld, vindt Holland het tijd voor verandering: “Ik zou graag een toekomst van Spider-Man zien die meer divers is, misschien een Spider-Woman”, voegt hij toe. “We hebben drie verschillende Spider-Mans, gehad maar eigenlijk waren ze allemaal hetzelfde. Het zou leuk zijn om iets anders te zien.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tom Holland en Zendaya © REUTERS

Hoewel hij zelf nog lijkt te twijfel over zijn toekomst als Spider-Man ziet Marvel dat wel nog zitten: “Dit is niet de laatste film die we met Marvel gaan maken, dit is niet de laatste ‘Spider-Man’-film”, vertelt producer Amy Pascal. “We maken ons klaar om de volgende ‘Spider-Man’-film te maken met Tom Holland en Marvel. We zagen dit als drie films, en nu gaan we naar de volgende drie.”

Maar Holland heeft buiten het Marvel Cinematic Universe ook nog een bloeiende carrière. Zijn actie-avonturenfilm ‘Uncharted’, met Mark Wahlberg, wordt in 2022 verwacht, en hij zal binnenkort de hoofdrol spelen in een Fred Astaire-biopic. Maar de Londenaar, die momenteel een relatie heeft met zijn tegenspeelster Zendaya, hoopt ook zijn aandacht te richten op zijn persoonlijke leven: “Ik ben de afgelopen zes jaar zo gefocust geweest op mijn carrière”, zegt Holland. “Ik wil een pauze nemen en me richten op het stichten van een gezin en uitzoeken wat ik buiten de acteerwereld wil gaan doen.”

(Lees verder onder de video)

Hoewel Holland en Zendaya een sterk koppel lijken te zijn, was niet iedereen in hun entourage even overtuigd van het succes van hun mogelijke relatie. ‘Spider-Man’-producent Amy Pascal zei dat ze Tom en Zendaya waarschuwde om niet met elkaar te daten in het echte leven toen ze hun rollen als Peter Parker en MJ binnenhaalden: “Ik nam Tom en Zendaya apart toen we ze voor het eerst castten en spelde ze de les. ‘Probeer het niet te doen’”, zei Pascal. “Ik gaf hetzelfde advies aan Andrew Garfield en Emma Stone. Het kan dingen alleen maar ingewikkelder maken, weet je? En ze negeerden mijn advies allemaal”, voegde ze er lachend aan toe.

LEES OOK