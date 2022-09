Tom Hanks openhartig over zijn carrière: “Ik heb maar vier redelijk goede films gemaakt”

CelebritiesNa bijna 40 jaar in Hollywood heeft Tom Hanks (66) naar eigen zeggen maar vier films gemaakt die hij “redelijk goed” vindt. “Het maken van een film is hard werken gedurende een lange periode vol vreugde, maar ook vol zelfhaat”, vertelt Hanks.

De legendarische acteur Tom Hanks heeft er al een decennialange carrière opzitten in Hollywood. Zo was hij al in meer dan 108 films te zien en heeft hij daarnaast ook zes Oscarnominaties op de teller staan. Toch laat hij in een recent interview met ‘People’ weten dat maar een handvol van die films “redelijk goed” zijn.

Toen hij het met ‘People Magazine’ had over zijn debuutroman ‘The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece’ - een fictief verhaal dat gaat over het maken van een dure superheldenfilm - getuigde de ‘Forrest Gump’-acteur dat het bijna onwaarschijnlijk is dat films überhaupt uitgebracht worden, aangezien het proces om ze te maken zo zwaar is. “Niemand weet hoe een film wordt gemaakt, al denkt iedereen dat wel te weten”, vertelt hij. “Ik heb tientallen films gemaakt en maar vier daarvan zijn redelijk goed. Na al die jaren ben ik ook nog steeds verbaasd over hoe ze worden gemaakt.”

Over welke films Hanks het heeft, blijft een mysterie. Maar de acteur tipte wel wat namen in een podcast met Bill Simmons in november 2021. Er werd Hanks toen gevraagd wat zijn drie favoriete films zijn. Daarop reageerde hij met: “Ik rangschik mijn films op basis van de persoonlijke ervaringen die ik heb gehad om ze te maken.” Hij vervolgde: “Het maken van een film is namelijk hard werken gedurende een lange periode vol vreugde, maar ook vol zelfhaat.” Bijgevolg noemde hij ‘A League of Their Own’, ‘Castaway’ en ‘Cloud Atlas’ op als films waarbij hij het leukste productieproces ervaarde.

