Tom Hanks omarmt artificiële intelligentie: “Het zou mijn carrière kunnen verlengen tot na mijn dood”

Terugkeer van de kleppers: Martin Scorsese en Johnny Depp maken comeback op Filmfesti­val van Cannes

Johnny Depp (59) maakt dinsdagavond zijn comeback op het Filmfestival van Cannes. De Amerikaanse acteur maakt z’n opwachting in het historische drama ‘Jeanne du Barry’. Depp is echter niet de enige grote naam die we mogen verwachten. Ook Martin Scorsese stelt er binnen enkele dagen zijn laatste project, de western ‘Killers of the Flower Moon’, voor. Verder is ook ons land van de partij. ‘Omen’ (‘Augure’) van Baloji haalde als enige Belgische film de officiële selectie.