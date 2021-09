Tom Ford moet na 35 jaar huwelijk afscheid nemen van echtgenoot: “Hij en hun zoon waren aan zijn zijde toen hij stierf”

“Het is met grote droefheid dat Tom Ford het overlijden aankondigt van zijn geliefde echtgenoot van 35 jaar, Richard Buckley”, stelt Tom Ford in een persbericht over het overlijden. “Richard is gisteravond vredig overleden in hun huis in Los Angeles met Tom en hun zoon Jack aan zijn zijde. Hij stierf een natuurlijke dood na een langdurige ziekte.”

Buckley werd geboren in 1948 in Binghamton in New York. Tijdens zijn jeugd groeide hij niet alleen op in de Verenigde Staten, maar ook in Frankrijk en Duitsland. Buckley studeerde aan de Universiteit van Maryland in München in Duitsland en ging aanvankelijk werken voor New York Magazine. In 1999 kreeg Buckley de rol van hoofdredacteur van Vogue Hommes International. Hij ontmoette Tom Ford in 1986, ze trouwden in 2014, en hun zoon Jack werd geboren in 2012.