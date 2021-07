“Tom Cruise zondert zich steeds meer af”: zorgt coronavirus voor breuk met Scientology?

Wie Tom Cruise zegt, denkt automatisch aan actiefilms, maar ook aan Scientology. De acteur is al sinds 1990 actief lid van de organisatie en is goed bevriend met voorzitter David Miscavige, die bijvoorbeeld getuige was op Cruise’s huwelijk met Katie Holmes. Wanneer de acteur voor opnames in het Verenigd Koninkrijk zat, verbleef hij dan ook altijd in Saint Hill Manor, het Britse hoofdkwartier van Scientology.

Maar tijdens z’n huidige verblijf in het Verenigd Koninkrijk, voor de opnames van de nieuwste ‘Mission Impossible’-film, liggen de kaarten anders. Tom Cruise verbleef eerst in een appartement in Knightsbridge (Londen) en verhuisde nadien naar een huis op het platteland in Kent. Hij zou nog niet één keer op bezoek zijn geweest in Saint Hill Manor, wat erg onkarakteristiek is voor de acteur.

Coronamaatregelen

Bronnen vertellen aan The Sun dat dat mogelijk te maken heeft met de coronacrisis. Scientology neemt geen officieel standpunt over vaccinaties in, maar er wordt aangenomen dat heel wat leden niet echt staan te springen om gevaccineerd te worden. Volgens The Sun lijkt Scientology op z'n officiële website te suggereren dat preventie beter is dan een geneesmiddel. Opnieuw: specifiek over coronavaccins wordt er niet gesproken.

Maar een bron vertelt aan The Sun dat dat nu net is waar Tom Cruise moeilijkheden mee heeft. De opnames van z'n nieuwe film lopen erg veel vertraging op en de acteur zou er dus alles aan willen doen om de opnames vlot te laten verlopen en het coronavirus zo goed mogelijk terug te dringen. Zo lekte onlangs een audio-opname uit waarop te horen is hoe Cruise een tirade afsteekt tegen medewerkers die de coronamaatregelen - zoals mondmaskerplicht en afstand houden - niet respecteerden op de set. “Er stond heel veel op het spel", legde hij die kwade reactie later uit in het magazine Empire. “Er gingen zoveel emoties door me heen. Ik dacht aan de mensen met wie ik werk, ik dacht aan de filmindustrie. Voor de hele crew was het begin van de opnames zo'n grote opluchting."

In maart bezocht Cruise bovendien een vaccinatiecentrum in Londen om de medewerkers te bedanken voor al het werk dat ze doen. Of hij zelf al gevaccineerd is, is niet geweten.

Volledig scherm Tom Cruise op de set van de nieuwe 'Mission Impossible'-film. © European Press Agency (EPA)

Teruggetrokken

“Tom lijkt heel erg teruggetrokken op dit moment. Hij is erg op zichzelf, maar er lijkt iets te zijn veranderd. Uiteraard staat hij onder erg veel druk door die film”, klinkt het in The Sun. “Zeker nu de studio erbij betrokken wordt omdat er zoveel vertraging is en de film serieus over het afgesproken budget gaat. Dat is niemand z'n schuld en Tom heeft een geschiedenis van geweldige films, dus die hoge kosten zijn zeker te verantwoorden. Maar het lijdt geen twijfel dat dit een zware last op z'n schouders is."

“Wat écht verbazingwekkend is, is wat hij doet als hij niet op de set staat", vervolgt de bron. “Normaal gezien zit hij erg vaak in het landhuis van Scientology. Dat lijkt zijn manier van ontspanning te zijn, net zoals uitgaan in Londen. Het is dus best verrassend dat hij bijvoorbeeld niet naar een voetbalwedstrijd is gaan kijken terwijl hij hier is. Normaal gezien vindt hij het geweldig om deel te nemen aan grote evenementen als hij in de stad is. Hij heeft ook een helikopter, dus hij kan snel gaan naar waar hij maar wil. Maar hij is helemaal nog niet in East Grinstead (waar Saint Hill Manor ligt, red.) geweest. Enkelen onder ons vragen zich af of de situatie met corona en zijn religieuze overtuigingen hem in verschillende richtingen trekken nu er zoveel druk op hem ligt om de film klaar te krijgen."

LEES OOK: