Tom Cruise spelde actrice Emily Blunt ooit de les tijdens het filmen: “Wees niet zo zwak”

Shania Twain getuigt over seksueel misbruik tijdens haar jeugd: "Ik probeerde mijn borsten zo plat mogelijk te maken"

Shania Twain (57) liet zich van een bijzonder moedige kant zien. De zangeres getuigde over seksueel en fysiek geweld door haar stiefvader Jerry Twain. De impact ervan was zelfs zo groot dat ze haar vrouwelijke vormen zoveel mogelijk verborg. Ook in haar carrière merkte ze de effecten van haar woelige jeugd. “Het voelde alsof ik betast of verkracht werd door mensen hun ogen.”

