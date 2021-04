“Tom Cruise redde het leven van z’n tegenspeelster”

Bill Bennett doet zijn verhaal op de Facebookgroep ‘Crew Stories’, waar crewleden van films en tv-series verhalen uitwisselen. Bill vertelt hoe hij als cameraman werkte aan de film ‘Cocktail’ uit 1988. “We filmden een scène vanuit een helikopter”, herinnert Bill zich. “Tom (Cruise, red.) en Elizabeth (Shue, red.) reden paard op het strand.” De cameraman legt uit dat Tom en Elizabeth hun scène enkel konden nakijken via een monitor in de helikopter. Daarom moest de helikopter om de paar minuten aan de grond gezet worden. De motor bleef op die momenten draaien. “Als je met helikopters werkt, moet je weten dat de achterkant van de helikopter dodelijk is. De draaimotor is onzichtbaar wanneer hij aan het draaien is, en als je ertegen loopt, zal het je onmiddellijk doden.”

“Nadat we voor de tweede of de derde keer geland waren, kwamen Tom en Elizabeth naar ons toe,” zegt Bill. “Ik opende de zijdeur van de helikopter en ze leunden naar binnen om het shot op de monitor te bekijken. De regisseur gaf hen een paar aanwijzingen, waarop een opgewonden Elizabeth plots wegliep, richting de achterkant van de helikopter. Ik was vastgegespt, dus ik kon zelf niets doen, maar ik leunde naar buiten en riep ‘Stop!’.” Op dat moment besefte Tom Cruise wat er gaande was. “Hij zag meteen het gevaar", zegt Bill. “Hij sprong achter haar aan maar kon enkel haar been vastgrijpen. Ze viel op de grond en hij rolde bovenop haar. Je kon de kwaadheid op haar gezicht zien terwijl ze schreeuwde: ‘Waarom deed je dat?' Maar toen wees hij naar de draaimotor en schreeuwde hij dat ze bijna dood was geweest. Ze werd lijkbleek, en hij trok haar weg van de helikopter. Tom had op dat moment echt haar leven gered."