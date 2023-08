Tom Cruise neemt meer en meer afstand van Scientology en is al jaren niet meer op Britse hoofdkwartier gezien

Celebrities KIJK. Fans maken zich zorgen om ‘Orange Is The New Black’-ster nadat zij zeer intieme details over affaire deelt

Fans maken zich zorgen nadat actrice Taryn Mannin, bekend van ‘Orange is the New Black’, een verontrustend bericht plaatst op sociale media. Niet alleen deelt zij in de video pikante details over de relatie die ze recent had met een getrouwde man, maar fans menen ook dat ze onder invloed lijkt.