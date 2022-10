Tom Cruise neemt extra bodyguards aan na doodsbedreigingen van ex-werknemer

Celebrities Komt Madonna uit de kast in Tik­Tok-vi­deo?

Madonna (64) lijkt uit de kast te komen op haar sociale media. De zangeres postte een video waarin ze een slipje in de vuilbak wil gooien. Er staat geschreven: “Als je mist, ben je gay.” Madonna mist wel degelijk en trekt haar schouders op. Veel mensen weten nu niet of het een officiële coming-out is of niet. Madonna heeft in het verleden haar interesse in vrouwen nooit onder stoelen of banken gestoken. Ze kuste geregeld met hen op tv of op sociale media.

